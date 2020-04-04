» "شوبير" يعود لـ"أيام الكحرتة" بصورة مثيرة

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الطيب حسين
ايام قطاع ناشئين مع النادي الاهلي ???? pic.twitter.com/l6t1OHsNxb
— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) April 4, 2020
ايام قطاع ناشئين مع النادي الاهلي ???? pic.twitter.com/l6t1OHsNxb
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