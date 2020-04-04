» رجل عار يعزف في الشارع يثير ضجة على «تويتر»

أثار رجل في شمال ويلز ضجة على موقع "تويتر"، بعد ظهوره وهو يعزف عاريًا تمامًا، متحديًا قرار الإغلاق الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وظهر على الرصيف، بينما تقوم امرأة ظهرت على الابتسامة على وجهها وهو يقوم بتصوبرها على الهاتف المحمول. وسخر معلقون من تصرفات الرجل، واصفين إياه بـ "الجنون".

وخلال المقطع الذي حظي بمشاهدة أكثر من 800 ألف مرة، يقوم الرجل بالعزف لأكثر من نصف دقيقة، قبل أن يختفي داخل الحديقة، كما ظهر في الفيديو الذي أعادت نشره صحيفة "ديلي ستار".

يأتي هذا في أكثر أيام السنة حرارة حتى الآن، وفي ظل الطقس المعتدل الذي يغري الناس بالخروج إلى الهواء الطلق على الرغم من الإغلاق المفروض.

وعلق أحد المتابعين: "يا أخي، الناس يفقدون عقولهم بالفعل، على الرغم من أنه لم يمر سوى شهر من الحجر الصحي"، بينما علق آخر، قائلاً: "هذا ما يحدث بعد 10 أيام من الإغلاق".

يشار إلى أن جنودًا في "إدنبرة" خالفوا القواعد وأقاوما حفلة منزلية، ودعوا خلال الفتبات لتناول المشروبات في خطوة أثارت غضبًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.