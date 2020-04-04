» مفاجأة.. برشلونة يستغني عن نجم الفريق

يسعى نادي برشلونة، وبقوة، خلال الصيف المقبل، إلى التخلص من البرازيلي فيليب كوتينيو، بعد فشله في إثبات ذاته.

النادي الكاتالوني ضم صانع الألعاب البرازيلي من صفوف ليفربول، يناير 2018، بمقابل مادي وصل إلى 145 مليون يورو.

وأرسل البرسا نجمه كوتينيو إلى بايرن ميونيخ مطلع الموسم الجاري في إعاره تتضمن بند خيار الشراء بقيمة 120 مليونًا.

وبحسب صحيفة إيفينينج ستاندرد البريطانية، ينوي النادي البافاري عدم تفعيل بند الشراء، وإعادة كوتينيو إلى برشلونة.

فيما قرر النادي الكاتالوني التخلص من لاعبه وسط اهتمام قوي من عمالقة الدوري الإنجليزي، علي رأسهم تشيلسي ومانشستر يونايتد.

الأزمة هنا أن "البرسا" لن يمكنه بيع كوتينيو بنفس القيمة التى حصل بها علي خدماته من الريدز، حيث توقعت الصحيفة أن يخسر برشلونة ما يقترب من 65 مليون يورو.