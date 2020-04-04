  • السبت 04 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:52 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطقس

الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة غدا

مسنان

بعد 50 عامًا من زواجهما.. يتوفيان بفارق ست دقائق بكورونا

الدولار

ننشر سعر الدولار اليوم السبت

منزل في بريطانيا

أحدث ضحايا كورونا.. يذبح زوجته وينتحر

وزيرة الصحة

مصر تسجل 85 إصابة جديدة بكورونا وتتخطى حاجز الألف

جونسون وخطيبته

ظهور أعراض «كورونا» على خطيبة رئيس الوزراء البريطاني

فيروس كورونا

12 مليون إصابة بـ"كورونا" في إيطاليا

الديهي

نشأت الديهي يطالب بعزل مدير معهد الأورام: "جبلنا إحباط"

دواء الملاريا

آلاف الأطباء: هذا الدواء أفضل علاج حتى الآن لمقاومة «كورونا»

الدكتورة أمل الأنصاري

مفاجأة.. أول طبيبة عربية تعلن توصلها لعلاج "كورونا"

أستاذ تغذية: هذه الأطعمة تحمي الجسم من كورونا

آخر الأخبار

صورة أطعمة - أرشيفية
صورة أطعمة - أرشيفية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

كيف ينتقل فيروس كورونا؟.. أستاذ أورام يجيب

#

علاء مبارك: احذروا هذه الصحيفة أخطر من كورونا

#

بريطانيا تحذر من هذه الوصفات لعلاج "كورونا"

#

دراسة تحذر.. هذه الأطعمة تزيد من فرصة إصابتك بـ"كورونا"

فيروس كورونا

المناعة

أستاذ تغذية

أطعمة تحمي

علاج كوروونا

قدم رئيس جامعة دمنهور، الدكتور عبيد صالح، عدة نصائح للمواطنين للوقاية من الإصابة بفيلاوس كورنا المستجد، وذلك من خلال تقوية مناعة الجسم عن طريق تناول عدد من البقوليات والخضروات والفواكه واللحوم والأسماك.

وبدوره أستاذ الرقابة الصحية على الأغذية ومنتجاتها وتكنولوجيا وسلامة الغذاء، يقول الدكتور عبيد صالح: «إنه في حال الحديث عن الفيروسات والعدوى لابد أن نذكر شيئين مهمين، هما مناعة الجسم وضراوة الفيروس، حيث إنه إذا كانت مناعة الجسم أعلى من ضراوة الفيروس لن تحدث الإصابة ومن ثم المرض، لكن العكس يجعل الفيروس يتغلب وتحدث الإصابة».

 وأضاف رئيس جامعة دمنهور، عبر مقطع فيديو على صفحته الخاصة بفسيوك: «أن طعام الفقراء صحي جدا، حيث إن هناك الكثير من الأطعمة والأغذية رخيصة الثمن والتي تحتوي على قيم غذائية كبيرة تقوي المناعة وتجعل الجسم في مواجهة قوية مع فيروسات عديدة منها كوفيد19 في معركة تنتهي لا محالة بانتصار الجسم وانهزام الفيروس».

وأوضح «صالح» «أن من الأطعمة التي تقوي المناعة البقوليات وأهمها الفول الأخضر أو المجفف، والبزلاء، والعدس، والفول الصويا، والفول السوداني، وهي مواد مضادة للأكسدة وهي مواد بسعر رخيص في متناول الجميع ومتوفرة في جميع المحافظات والمدن».

ولفت إلى أن «العائلة الصليبية من الأغذية أيضا تعمل على تقوية المناعة وأهمها، البروكلي، والأرنبيط، واللفت، والكرنب الأحمر والعادي، وهي عائلة تحتوي على حمض الفوليك ومضادات أكسدة، وغنية بالمواد التي تعمل على رفع مناعة الجسم».

وأشار إلى أن «الخضر الفاتحة أو الداكنة ايضا تعمل على رفع المناعة، وأهمها الجرجير، والسبانخ، والخص، والشبت، والبقدونس، والبنجر، والبصل الأخضر والأحمر، والثوم، وهي من الأطعمة الغنية بحمض الفوليك ومضادات الأكسدة، والكاروتين، والزنزوفيل، فيتامين A ، وهو فيتامين مهم جدا لحماية الأنسجة الطبيعية للجسم وخاصة في الجهاز التنفسي بداية من الفم حتى الرئة».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وفاة 13 مسنًا في دور رعاية خلال أسبوع واحد
» أستاذ تغذية: هذه الأطعمة تحمي الجسم من كورونا
» مطربة شهيرة توجه رسالة للعالم بعد تعافيها من كورونا
» مفاجأة.. برشلونة يستغني عن نجم الفريق
» رجل عار يعزف في الشارع يثير ضجة على «تويتر»
» تسجيل 164 وفاة فى هولندا بسبب كورونا
» "شوبير" يعود لـ"أيام الكحرتة" بصورة مثيرة
» تجردت عن المشاعر.. تفاصيل اعترافات معذبة طفلتها بإمبابة
» مقتل مرافق للرئيس الأفغانى فى هجوم مسلح
» ليفربول يحسم الجدل حول خصومات مرتبات اللاعبين
» إيران تتخطي الصين في أعداد ضحايا كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:18 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية