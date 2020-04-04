أول تعليق من الرئاسة بعد تخطي مصر حاجز الألف إصابة

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السفير بسام راضي
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رئاسة الجمهورية

الرئاسة

السفير بسام راضي

حاجز الألف إصابة

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة الحفاظ على صحة المصريين والاهتمام بالسلوك الوقائي مع توفير وحدات ميدانية طبية في مواقع عمل المشاريع القومية من أجل الاطئمان على صحة العاملين والحفاظ عليهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر تعد آمنة، ورغم معدلات الإصابة وعدد الوفيات المعلنة أو ما يتم اكتشافه يوميا فمصر تعتبر من الدول ذات معدلات الإصابة القليلة مقارنة بالدول الأخرى ومقارنة بحجم تعداد السكان البالغ 100 ملوين نسمة، موضحا أن بقاء هذا المعدل منخفض يتوقف على التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة.

وأكد السفير بسام راضي، أن الأجهزة الحكومية تتحرك لتنفيذ الخطط الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا بتوجيهات من الرئيس السيسي حيث سارعت اللجان المشكلة للتعامل على أعلى مستوى لمواجهة كورونا.

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