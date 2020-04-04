تسجيل أصغر حالة وفاة بكورونا في أوروبا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل وفاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، إثر إصابته بعدوى فيروس «كورونا» المستجد «COVID-19 ».

ويعد هذا الطفل، هو أصغر ضحايا المرض سناً في أوروبا، حيث أعربت الحكومة البريطانية عن تعازيها لوالديه.

وذكرت هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا أن الطفل كان يعاني أيضاً من ظروف صحية صعبة. وكان من بين 637 حالة وفاة جديدة سجلت على الأراضي الإنجليزية خلال اليوم.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن الطفل، الذي لم يتم ذكر اسمه وجنسه، يعتبر حاليا أصغر متوف في أوروبا، وكانت هذه الصفة تعود قبل ذلك إلى فتى في 12 عاما من عمره توفي جراء المرض في هذا الأسبوع في بلجيكا.

وفي بريطانيا، كان الضحية الأصغر للفيروس سابقا فتى يبلغ 13 عاما يدعى إسماعيل محمد عبدالوهاب، وتوفي الاثنين الماضي جراء المرض رغم أنه كان في حالة صحية جيدة قبل إصابته بـ«COVID-19 ».