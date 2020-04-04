تونس.. وفاة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 19

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أعلنت السلطات التونسية، السبت، ارتفاع وفيات كورونا إلى 19، بعد تسجيل حالة جديدة، فيما صدّق البرلمان على مشروع قانون يفوض الحكومة بإصدار مراسيم لمجابهة تداعيات انتشار الفيروس.
وأفادت وزارة الصحة، في بيان، أن "عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 553، بعد تسجيل 58 إصابة جديدة".
وأضافت أن "هذا التطور في الوضع الوبائي، ينبئ بمزيد انتشار المرض خلال الأسابيع المقبلة، طالما أن الإجراءات (..) لم يقع احترامها في عديد المناسبات بكثير من المناطق".
ودعت الوزارة، كافة المواطنين إلى الالتزام الكامل باحترام القانون، حماية للأمن الصحي في البلاد.
وفي سياق متصل، صدّق البرلمان بالأغلبية (178 نائبا من 197 شاركوا من إجمالي 217)، على مشروع قانون يقر تفويض رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بإصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار الفيروس.
ويسمح القانون بإصدار مراسيم لمدة شهرين، بإقرار تدابير استثنائية في 4 مجالات، هي "الميدان المالي والجبائي، وميدان الحقوق والحريات، والميدان الصحّي والبيئي والتعليمي والثقافي، وميدان تسيير المرافق العمومية، والضمانات الأساسية للموظفين".
وتحسبا لتفشي كورونا، اتخذت السلطات تدابير عديدة، بينها فرض الحجر الصحي العام.
وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و180 ألفا، توفي منهم أكثر من 63 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 243 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".
وتتصدر إيطاليا قائمة وفيات كورونا عالميا، وتحل بعدها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. -

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