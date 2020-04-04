عمرو موسى يكشف ملامح العالم بعد أزمة كورونا

04 أبريل 2020 - 10:40 م

حذر عمرو موسى وزير الخارجية وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، من تكرار واقعة إصابة أطباء وممرضين فى معهد الأورام بفيروس كورونا في مستشفيات حكومية أخرى، نظرا لتعامل العاملين بها مع أعداد كبيرة من المواطنين، مما يؤدى إلى سرعة نقل العدوى، مؤكدا أن واقعة معهد الأورام خطيرة جدا ومن الوارد أن تتكرر في مستشفيات أخرى.



وعلق عمرو موسى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، مع الاعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، مساء السبت، على ما حدث من تكتم مسئولين في معهد الأورام على حقيقة الإصابات بكورونا قائلا: "رد الفعل الحكومي كان سريع ولكن الموضع خطير جدا وممكن يكون بيحصل في مستشفيات تانية كتير، وأرجوا الاجهزة الحكومية المسئولة الانتباه إلى هذا الأمر".



وتابع في رسالة لوزارة الصحة: "أرجوا سرعة رد الفعل على ما حدث في معهد الأورام ميكنوش لعلاج ما حصل فقط، ولكن لازم يكون هناك اجراءات في المستشفيات الأخرى ويتأكدوا من عدم وجود حالات مشابهة في مستشفيات الحكومة".

