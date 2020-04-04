وزارة التموين تلغي معارض "أهلا رمضان".. وهذا هو البديل

04 أبريل 2020 - 10:50 م

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن عدد منافذ بيع السلع التابعة لوزارة التموين تبلغ 35 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن مخزون السلع الاستراتيجية في مصر يكفي لمدة 6 أشهر، ولا داعي لتكالب المواطنين على الشراء وتخزين السلع.



وأشار "عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن المخزون في السلاسل التجارية كان يكفي لمدة 3 أيام، أما الآن فأصبح المخزون في "السوبر ماركت" يكفي لمدة تصل إلى 15 يوما.

