وزارة التموين تلغي معارض "أهلا رمضان".. وهذا هو البديل

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن عدد منافذ بيع السلع التابعة لوزارة التموين تبلغ 35 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن مخزون السلع الاستراتيجية في مصر يكفي لمدة 6 أشهر، ولا داعي لتكالب المواطنين على الشراء وتخزين السلع.
وأشار "عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن المخزون في السلاسل التجارية كان يكفي لمدة 3 أيام، أما الآن فأصبح المخزون في "السوبر ماركت" يكفي لمدة تصل إلى 15 يوما.
ونوه بأنه تقرر إلغاء معارض "أهلا رمضان" هذا العام لمنع التكدس والتجمعات، ولكن سيتم الدفع بالسلع التي كانت تعرض بالمعارض في السلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية، وسيكون هناك خصومات على المنتجات تصل إلى أكثر من 20%.

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