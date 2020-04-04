  • الأحد 05 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:04 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أسامة هيكل

وزير الإعلام يحسم الجدل حول قرار الإغلاق الكامل

القطط

مفاجأه.. خبراء يكشفون: القطط مصدر لانتشار كورونا

جابر طايع

"الأوقاف": "لو عايزين تصلوا في رمضان.. افعلوا هذا الأمر"

معارض «أهلا رمضان»

وزارة التموين تلغي معارض "أهلا رمضان".. وهذا هو البديل

عمرو موسى

عمرو موسى يكشف ملامح العالم بعد أزمة كورونا

كورونا- أرشيفية

أشعة الشمس تغري البريطانيين للتحرر من أسر كورونا

الطقس

الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة غدا

مسنان

بعد 50 عامًا من زواجهما.. يتوفيان بفارق ست دقائق بكورونا

الدولار

ننشر سعر الدولار اليوم السبت

منزل في بريطانيا

أحدث ضحايا كورونا.. يذبح زوجته وينتحر

بالفيديو..

مفاجأه.. خبراء يكشفون: القطط مصدر لانتشار كورونا

آخر الأخبار

القطط
القطط
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

خبراء يكشفون حقيقة انتقال عدوى "كورونا" من الملابس

#

الكشف عن مصدر انتشار "كورونا" في إيران

#

عمرو أديب: حصيلة أزمة كورونا في العالم "محدش فاهم حاجة"

#

فنان شهير: كورونا انتشر لأننا سعينا في الأرض فسادا .. ويجب أن نتعظ

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن علماء الصين حذروا من تحول القطط إلى مصدر وباء لانتشار فيروس كورونا.
وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن خبراء الصين أكدوا أن 15% من القطط التي تم إجراء اختبارات طبية في مدينة ووهان الصينية مصدر الوباء تم اكتشاف أنها حاملة للفيروس.
وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن العلماء في معهد ووهان للفيروسات وجامعة هواتشونج للعلوم الزراعية  قاموا بإجراء اختبارات على عينات من الدم أخذت من 102 قطة بعد تفشي فيروس كورونا، وعينات أخرى من 39 قطة قبل تفشي الفيروس.
وأكد موسى أن العلماء في الصين توصلوا إلى أن القطط لم تكن حاملة للفيروس قبل تفشيه لكن 15 قطة من أصل 102 قطة أخذت منها عينات بعد تفشي الفيروس تبين أنها مصابة به.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حقيقة وجود مصابين بـ"كورونا" خارج مستشفيات العزل
» مصر تعد فى المعدلات الآمنة فى الإصابة بـ"كورونا"
» إسرائيل.. 4 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 44
» تصاعد الغضب إزاء تصريح فرنسي اعتبر الأفارقة "حقل تجارب"
» وفاة 13 مسنًا في دور رعاية خلال أسبوع واحد
» أستاذ تغذية: هذه الأطعمة تحمي الجسم من كورونا
» مطربة شهيرة توجه رسالة للعالم بعد تعافيها من كورونا
» مفاجأة.. برشلونة يستغني عن نجم الفريق
» رجل عار يعزف في الشارع يثير ضجة على «تويتر»
» تسجيل 164 وفاة فى هولندا بسبب كورونا
» "شوبير" يعود لـ"أيام الكحرتة" بصورة مثيرة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:18 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية