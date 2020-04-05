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معهد الكبد: استخدام التاميفلو لعلاج كورونا في طور التجارب

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معهد الكبد: استخدام التاميفلو لعلاج كورونا في طور التجارب

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تاميفلو
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قال الدكتور محمد سامى فياض، نائب مدير المعهد القومى للكبد، إن المعهد يقوم بكافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، وخاصة أن مرضى الكبد الأكثر عرضه للفيروس بسبب ضعف مناعتهم، مضيفًا، أن استخدام علاج التاميفلو لعلاج كورونا لازال في طور التجارب السريرية.
وأضاف "فياض"، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن المعهد كان من أوائل المستشفيات التي اتخذت إجراءات قوية في مواجهة كورونا، حيث تم منع الزيارات تمامًا للحد ومنع التكدس، مع اقتصار المرافقين على واحد فقط.
وتابع: "منعنا الزيارات للمرضى واتخذنا إجراءات سريعة لمواجهة فيروس كورونا، وتم الحد من تكدس العيادات ، وهنك استجابة كبيرة من قبل المرضى والمواطنين".

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