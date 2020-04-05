كورونا المغرب.. وفاة جديدة ترفع الإجمالي إلى 59

05 أبريل 2020 - 01:10 ص

أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، ارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 59، إثر تسجيل حالة جديدة.



جاء ذلك في إحصاءات جديدة نشرتها البوابة الرسمية لفيروس كورونا التابعة للوزارة، حتى حدود الساعة 21: 00 بالتوقيت المحلي (20: 00 ت.غ).



وأشارت إحصاءات الوزارة إلى تسجيل وفاة واحدة، و36 إصابة في مناطق متفرقة من البلاد.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 919، منها 59 وفاة، و66 حالة تماثلت للشفاء.

وفي 3 مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل أول إصابة بالفيروس لمواطن مقيم في إيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.



وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و196 ألفا، توفي منهم أكثر من 65 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 246 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".