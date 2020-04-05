  • الأحد 05 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر04:13 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تاميفلو

معهد الكبد: استخدام التاميفلو لعلاج كورونا في طور التجارب

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى

وزير التعليم العالي يوضح حقيقه عزل عميد معهد الأورام

المعهد القومى للأورام

أستاذ بالمعهد القومى يحذر: كل مرضى الأورام عرضة لـ كورونا

الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية

"الناظر" يكشف: 3 أسلحة ذهبية لمواجهة فيروس كورونا

أسامة هيكل

وزير الإعلام يحسم الجدل حول قرار الإغلاق الكامل

جابر طايع

"الأوقاف": "لو عايزين تصلوا في رمضان.. افعلوا هذا الأمر"

معارض «أهلا رمضان»

وزارة التموين تلغي معارض "أهلا رمضان".. وهذا هو البديل

عمرو موسى

عمرو موسى يكشف ملامح العالم بعد أزمة كورونا

كورونا- أرشيفية

أشعة الشمس تغري البريطانيين للتحرر من أسر كورونا

مسنان

بعد 50 عامًا من زواجهما.. يتوفيان بفارق ست دقائق بكورونا

كورونا المغرب.. وفاة جديدة ترفع الإجمالي إلى 59

عرب وعالم

المغرب
المغرب
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

فلسطين.. تسجيل 46 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة لـ217

#

تركيا.. 69 وفاة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 425

#

إسرائيل.. 527 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 5358

#

فرنسا.. 499 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 3523

أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، ارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 59، إثر تسجيل حالة جديدة.
جاء ذلك في إحصاءات جديدة نشرتها البوابة الرسمية لفيروس كورونا التابعة للوزارة، حتى حدود الساعة 21: 00 بالتوقيت المحلي (20: 00 ت.غ).
وأشارت إحصاءات الوزارة إلى تسجيل وفاة واحدة، و36 إصابة في مناطق متفرقة من البلاد.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 919، منها 59 وفاة، و66 حالة تماثلت للشفاء.
وفي 3 مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل أول إصابة بالفيروس لمواطن مقيم في إيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.
وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و196 ألفا، توفي منهم أكثر من 65 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 246 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".
وتتصدر إيطاليا قائمة وفيات كورونا عالميا، تحل بعدها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الإسعاف": ننقل 170 شخصًا يوميًا مصاب أو مشتبه
» إصابة ممرض في مسشفى جامعة الأزهر بـ"كورونا"
» تفاصيل إصابة طبيب في مستشفى الدمرداش بـ"كورونا"
» الكنيسة تكشف كواليس مخالفة جنازة إجراءات كورونا
» حقيقة إصابة القطط والكلاب بـ"كورونا" ونقله للإنسان
» حقيقة وجود مصابين بـ"كورونا" خارج مستشفيات العزل
» مصر تعد فى المعدلات الآمنة فى الإصابة بـ"كورونا"
» إسرائيل.. 4 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 44
» تصاعد الغضب إزاء تصريح فرنسي اعتبر الأفارقة "حقل تجارب"
» وفاة 13 مسنًا في دور رعاية خلال أسبوع واحد
» أستاذ تغذية: هذه الأطعمة تحمي الجسم من كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:18 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية