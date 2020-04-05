» تفاصيل إصابة طبيب في مستشفى الدمرداش بـ"كورونا"

أعلن الدكتور أيمن صالح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، إصابة طبيب امتياز في مستشفى الدمرداش بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).



وقال صالح، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، مساء السبت: «والد الطبيب أصيب بالفيروس ومحجوز في المستشفى، وتم تتبع المخالطين له إجراء تحاليل PCR لهم، وتبين إصابة الطبيب».

