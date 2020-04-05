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تفاصيل إصابة طبيب في مستشفى الدمرداش بـ"كورونا"

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المصريون ـ متابعات

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إصابة ممرض بفيروس كورونا في مستشفى الأقصر

أعلن الدكتور أيمن صالح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، إصابة طبيب امتياز في مستشفى الدمرداش بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).
وقال صالح، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، مساء السبت: «والد الطبيب أصيب بالفيروس ومحجوز في المستشفى، وتم تتبع المخالطين له إجراء تحاليل PCR لهم، وتبين إصابة الطبيب».
وأوضح أنه تم إجراء تحاليل لكل المخالطين للطبيب في المستشفى، ما بين ممرضين وصيادلة وأطباء، وأرسلنا أكثر من 70 عينة لوزارة الصحة، وستظهر النتائج الأحد.

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