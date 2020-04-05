» إصابة ممرض في مسشفى جامعة الأزهر بـ"كورونا"

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، إصابة ممرض يعمل بأحد مستشفيات الجامعة بفيروس «كوزرونا» المستجد«(كوفيد 19)، بعد خضوعه لعملية زراعة كلى بأحد المستشفيات الكبرى.



وأوضح المركز، في بيان صحفي: «في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لقطاع المستشفيات الجامعية، تم الإفادة بأن الممرض لم يحضر إلى المستشفى منذ 25 مارس الماضي، وتبين إصابته بفيروس كورونا COVID_19 وتم تحويله لأحد مستشفيات العزل».

