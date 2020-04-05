الإكوادور تخزن جثث موتى «كورونا» في مبردات ضخمة

بدأت حكومة الإكوادور في تخزين جثث المتوفين جراء إصابتهم بفيروس «كورونا» في حاويات مبردات عملاقة، بعد امتلاء المشارح والمستشفيات بمئات الجثث في مدينة جواياكيل بؤرة تفشي الوباء في البلاد.



لكن الرئيس لينين مورينو، قال هذا الأسبوع إن العدد الحقيقي للمتوفين أكبر من ذلك، في الوقت الذي تجمع فيه السلطات أكثر من مئة جثة يوميا من بيوت أقاربهم بعد أن حالت إجراءات العزل دون دفنهم.

