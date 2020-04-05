» "الإسعاف": ننقل 170 شخصًا يوميًا مصاب أو مشتبه

05 أبريل 2020 - 01:40 ص

قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إن الإسعاف يعد السبيل الوحيد للمواطن لتوصيله لأي خدمة طبية مطلوبة، مضيفًا أن معدل الاتصال بالهيئة زادت بعد قرار مجلس الوزراء تطبيق حظر التجوال.



وأوضح جاد، في مداخلة مع برنامج «مسا DMC» على فضائية «DMC»، مساء السبت: «رجال الإسعاف يقدمون خدمة نقل المصريين المصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا من بيوتهم أو من مستشفيات الإحالة إلى مستشفيات العزل».



وأشار جاد إلى أن الهيئة تتلقى أكثر من 2500 اتصال على مستوى القاهرة الكبرى، مضيفًا: "ننقل يوميًا ما بين 150 و170 شخصًا يوميًا ما بين حالات إجيابية وحالات اشتباه".

