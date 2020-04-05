نجم الأهلي السابق: أعيش أسوأ فترات حياتي منذ تركت الفريق وأتمنى العودة

أحمد عادل شعبان
أكد الجابوني ماليك إيفونا أنه يتمنى العودة إلى الأهلي مرة أخرى بعد رحيله من الفريق قبل سنوات .
وقال "إيفونا" في تصريحات لبرنامج "أون تايم سبورت" : لم أكن أرغب في الرحيل .. تمنيت البقاء مع الأهلي .. لكن هذه هي كرة القدم .. العرض الصيني لا يأتي مرتين في العمر واضطررت للرحيل.
وأردف: عشت أسوأ فترات حياتي منذ تركت الأهلي .. تعرضت للإصابة ولم أستطيع التألق في الصين ثم البرتغال.
وتابع: أتمنى العودة إلى الأهلي مرة أخرى .. أريد قضاء المزيد من الوقت هناك.
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