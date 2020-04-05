» بعد خلعها النقاب .. فنانة شهيرة: الحل الوحيد لأزمة كورونا هو الاستغفار

أحمد عادل شعبان
خرجت فنانة شهيرة عن صمتها كاشفة عن الحل الوحيد لمواجهة تفشي فيروس كورونا في دول العالم.
وقالت الفنانة حلا شيحة في بيان عبر حسابها بـ"انستجرام": يا رب العالمين ...اللطف بينا و بأهلنا و بحبايبنا وولادنا في كل مكان علشان نعدي الأيام الصعبة دي .
وأضافت: فعلاً احنا عايشين في نعم كتير مش حاسين بأهميتها غير لما تروح مننا ... اللهم لك الحمد و الشكر علي كل حاجة حلوة و علي كل منع علشان كل حاجة بتحصلنا هي الخير لينا سواء في العطاء أو المنع .
وأضافت: اشكروا ربنا كتير و استغفروه كتير و ان شاء الله كل حاجة حتبقي احسن.
وكانت حلا شيحة أثارت ضجة كبيرة بعد خلعها النقاب وإعلان العودة إلى الفن بشكل مفاجيء.
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