» بعد خلعها النقاب .. فنانة شهيرة: الحل الوحيد لأزمة كورونا هو الاستغفار

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حلا شيحة

خرجت فنانة شهيرة عن صمتها كاشفة عن الحل الوحيد لمواجهة تفشي فيروس كورونا في دول العالم.

وقالت الفنانة حلا شيحة في بيان عبر حسابها بـ"انستجرام": يا رب العالمين ...اللطف بينا و بأهلنا و بحبايبنا وولادنا في كل مكان علشان نعدي الأيام الصعبة دي .

وأضافت: فعلاً احنا عايشين في نعم كتير مش حاسين بأهميتها غير لما تروح مننا ... اللهم لك الحمد و الشكر علي كل حاجة حلوة و علي كل منع علشان كل حاجة بتحصلنا هي الخير لينا سواء في العطاء أو المنع .

وأضافت: اشكروا ربنا كتير و استغفروه كتير و ان شاء الله كل حاجة حتبقي احسن.

وكانت حلا شيحة أثارت ضجة كبيرة بعد خلعها النقاب وإعلان العودة إلى الفن بشكل مفاجيء.

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