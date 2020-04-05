تسريب خطاب مرعب من ملكة بريطانيا عن كورونا: حياتنا على المحك

أحمد عادل شعبان
سربت صحيفة "فايننشال تايمز" أجزاءً من خطاب من المقرر أن تلقيه ملكة بريطانيا لشعبها خلال الساعات المقبلة بشأن تفشي فيروس كورونا .
وقالت ملكة بريطانيا في جزء من خطابها المتلفز: آمل أن نحصل على فرصة نفتخر فيها بنفسنا وبكيفية تطبيق الحظر الذاتي على أنفسنا.
وأضافت: آمل أن يفتخر من سيأتوا بعدنا بهذا الجيل من البريطانيين ويقولون إنه كان قويا مثل بقية الأجيال السابقة .
وتابعت: يجب أن نتحلى بالعزيمة الهادئة والشعور بالحب لمواجهة هذه المأساة.
واستدركت: الوقت الحالي صعب جدًا .. نحن نواجه فيروسا وضع حياتنا على المحك .. ونواجه مشاكل اقتصادية ، ولا نرى حلا الآن سوى التزامنا جميعا بالعزل.
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