حميات إمبابة: لدينا طريقة لكشف مرضى كورونا دون إجراء تحليل لهم

أحمد عادل شعبان
كشف الدكتور ماهر الجارحي - نائب مدير مستشفى حميات إمبابة - أن المستشفى لديه بروتوكول لمنع انتقال فيروس كورونا داخله من شخص إلى آخر .
وقال "الجارحي" في مداخلة مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر التلفزيون المصري: 1500 شخص يأتون للمستشفى يوميا .. بعضهم يشك في إصابته بكورونا .. والبعض الآخر يكشف بشكل طبيعي .. لدينا بروتوكول للتفرقة بينهم.
وأضاف: قد يأتينا شخص مصاب بكورونا لكن لا تظهر عليه الأعراض ، لدينا أطباء مهرة يستطيعون كشف المرض بدقة بدون تحليل .. من خلال سؤال المريض بعض الأسئلة واستخدام سماعة الصدر فقط.
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