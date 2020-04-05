"مصر لا تستطيع فرض الحظر الكامل".. نائبة تشرح السبب

05 أبريل 2020 - 08:32 ص

أكدت النائبة سولاف درويش، أنها ليست مع الحظر الكامل، إلا بعد موافقة غرفة إدارة الأزمات على ذلك وتعهدت بتوفير احتياجات المجتمع.

وأضافت درويش خلال لقائها ببرنامج "التاسعة" الذي يعرض عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري مع الإعلامي وائل الإبراشي، قائلة: "أنا متخوفة من تطبيق الحظر الشامل لأن الموضوع مش سهل فيحتاج غرفة أزمات، وإدارة الأزمة في هذا الوضع صعب، بسبب ثقافة الناس، وعليه أري أن فرض الحظر الكامل أمر صعب".

وتابعت: "هناك ثقافة أخرى تعتقد أن جينات المصريين لا تتأثر بالفيروس، ولا نستطيع تطبيق الحظر الشامل إلا إذا قالت غرفة إدارة الأزمات أنها تستطيع تدبير الجوانب الاقتصادية للمجتمع".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.