"الأوقاف" تحسم أمر موائد الرحمن وتوفر البديل

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حسم الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الجدل الثائر حول فتح المساجد من عدمه الجمعة المقبلة، قائلاً: إن قرار الوزارة الخاص بغلق المساجد بسبب فيروس كورونا، لم يتغير حتى الآن" .

 وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن أي مظهر من مظاهر تجميع المواطنين سيتم تعليقه، حتى إذا كان هذا التجمع موجود في موائد الرحمن بشهر رمضان.

 وتابع: "الأفضل توزيع مواد غذائية على الفقراء أو أموال على الفقراء، بدلاً من إقامة موائد الرحمن بشهر رمضان وهو بديل له أيضًا الأجر والثواب، لعدم نشر فيروس كورونا".

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