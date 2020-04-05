"مامتتش بكورونا أولادها سبب وفاتها".. أسرار صادمة عن سيدة النجيلة

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روى الدكتور محمد علي مدير مستشفى العزل بالنجيلة بمرسى مطروح، تفاصيل رفض أسرة سيدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد استلام جثمانها عقب وفاتها، قائلاً: "مامتتش يكورونا، أولادها سبب وفاتها" .

وأضاف "علي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن السيدة كانت تعاني من فيروس "كورونا"، ولكن حالتها الصحية كانت مستقرة إلى أن أصيبت بأزمة قلبية أودت بحياتها بسبب رفض أبنائها زيارتها.

وتابع: "تواصلنا مع نجلها في البداية لاستلام الجثمان ولكنه رفض وتحجج بأن زوجته في المستشفى والمسافة بعيدة، لافتا إلي أنه تم تحرير محضر بامتناع الأسرة عن استلام الجثمان.

وأكمل: "الشرطة أقنعت نجل السيدة بأن يستلم الجثمان، ولكن عقب صدور قرار من وزارة الصحة بشأن نقلها بحراسة لمقابر العائلة بالإسكندرية".

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