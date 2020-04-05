» شاهد.. محمد إمام يثير الجدل بصورة الزعيم

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نشر محمد إمام صورة نادرة له وهو صغير برفقة والده الزعيم عادل إمام عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وعلق: "أول مرة أشوفها جبتوها منين".
على الجانب الآخر، نعى محمد عادل إمام، الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الشريف الذي وافتة المنية أول أمس عن عمر يناهز الـ50 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر محمد إمام صورة للدكتور أحمد اللواح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلق عليها قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله الدكتور الشهيد #احمد_اللواح.. وتحية إجلال وتقدير لكل قطاع الصحة ، خصوصًا الأطباء والممرضين، على حربهم ضد هذا الوباء ومجهوداتهم العظيمة في مواجهتة ربنا يحفظهم جميعًا من كل سوء ".

ولقي ردودا واسعة من متابعية وجاءت بين "الله يرحمه ويغفر له" و"ربنا يرحمه ويحسن إليه" و"شهيد الواجب رحمة الله عليه ".

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