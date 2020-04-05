» فنان شهير يثير ضجة: "اللهم أعد لنا إحساس الأمان"

05 أبريل 2020 - 09:59 ص

شارك الفنان رامى جمال، متابعيه بصورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى على "إنستجرام".

وعلق رامى جمال قائلا: "اللهم أعد لنا إحساس الأمان وراحة البال ".

وتفاعل معه عدد كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتي: "أمين يارب - أنا عاوزك تطلع لايف تانى - منور يا أحلى فنان".

من جهة أخرى، أعلنت شركة "نجوم ريكورد" المنتجة لـ ألبوم "أنا لوحدي" للفنان رامي جمال عن موعد طرحه كاملا، من خلال تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة "تويتر".

وقالت شركة "نجوم ريكورد" عبر التغريدة: انتظروا ألبوم رامي جمال بكرة على قناتنا على "يوتيوب".