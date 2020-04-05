  • الأحد 05 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

أسماء المحظوظين.. 17دولة لم تسجل إصابات بـ"كورونا"

ارشيف

فضيحة جنسية تلاحق نجم مانشستر.. واللاعب يعتذر

القس بولس حليم

الكنيسة عن واقعة الزحام في جنازة أحد الكهنة: كان صغيرا

رجل الأعمال حسين صبور

حسين صبور: لازم الشغل يرجع .. البعض يموت أحسن ما البلد تفلس

أديب

أديب عن المساعدات المصرية لإيطاليا: "زكاة عن مصر وعافيتها"

ساويرس

لأول مرة.. جامعة رياضية في مصر

الملكة إليزابيث

كلمة نادرة للملكة إليزابيث بخصوص كورونا

الدكتور خالد عبد الغفار

"التعليم العالي" عن واقعة "الأورام": مش قادرين نحدد مين مصدر العدوى

مجدى عبد الغنى

«البلدوزر» يكشف مفاجأة بعقد وليد سليمان

لميس الحديدي

الحديدي عن كسر حاجز الـ1000 مصاب: كورونا مش عار

فضيحة جنسية تلاحق نجم مانشستر.. واللاعب يعتذر

الرياضة

ارشيف
ارشيف
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

إلقاء الجثث.. فضيحة جديدة تلاحق نتنياهو

#

نجم مانشستر سيتي للجماهير: "اجلسوا في بيوتكم"

#

فضيحة جنسية تهز برشلونة

#

فضيحة جنسية داخل نادٍ رياضي بالسعودية

بطولات

جنس

فتاة

لاعب

بطولة

أكدت تقارير صحفية اليوم الأحد أن كايل والكر، الظهير الأيمن لنادي مانشستر سيتي، أقام حفلة جنسية في منزله الأسبوع الماضي.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، ذكرت أن والكر أقام حفلة جنسية مع فتاتين لمدة 3 ساعات في منزله بمدينة مانشستر، الثلاثاء الماضي وذلك قبل ساعات قليلة من دعوته جمهوره ومتابعيه للبقاء في المنزل.

وأشارت الصحيفة أن اللاعب وصل لمرحلة سيئة للغاية، وأن فعلته أغضبت مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

كما ذكرت الصحيفة أن اللاعب دفع لإحدى الفتاتين مبلغ 2200 جنيه إسترليني لقضاء الليلة معه، والتي تحدثت للصحيفة ووصفته بالمنافق والمخادع.

وأصدر والكر بيانًا أكد فيه اعتذاره وأسفه لما بدر منه في الأيام الماضية، كما أكد نادي مانشستر سيتي أنه سيتخذ إجراءات تأديبية رائعة تجاه اللاعب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصحة تخصص مستشفى الشيخ زايد كمقر لعزل وعلاج مصابي جامعة القاهرة
» فنان شهير يثير ضجة: "اللهم أعد لنا إحساس الأمان"
» بيومي: فيروس كورونا هيكون له مردود جيد على اقتصاد مصر
» الأوقاف: اقعدوا في بيوتكم عشان نفتحلكم المساجد
» شاهد.. محمد إمام يثير الجدل بصورة الزعيم
» إعلامي: السيسي يدعوكم للتحلي بالصبر
» أحمد حسن: نجم الزمالك أفضل من يعوض رحيل أحمد فتحي
» إبراهيم سعيد يطالب برحيل لجنة التخطيط بالأهلي بعد أزمة أحمد فتحي
» فنانة شهيرة: اكتشتف إن محدش بيحبني .. وهموت كدا
» بعد خلعها النقاب .. فنانة شهيرة: الحل الوحيد لأزمة كورونا هو الاستغفار
» "الإسعاف": ننقل 170 شخصًا يوميًا مصاب أو مشتبه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية