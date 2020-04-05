حسين صبور: لازم الشغل يرجع .. البعض يموت أحسن ما البلد تفلس

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حسين صبور

الشغل

لازم يرجع

البلد هتفلس

أثارت تصريحات رجال الأعمال الأيام الماضية العديد من التساؤلات، بالإضافة إلى موجة جدل واسعة بشأن استمرار مسيرة العمل في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لأجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

رجل الأعمال حسين صبور قال في حوار له باليوم السابع : "باختصار شديد، لو توقفنا البلد هتفلس، كلها هتفلس، صناعة السيارات هتفلس، التشغيل هقف، المصانع هتقف، مينفعش نقف، مينفعش أبداً، كل حد له طاقة استحمال".

وعن قدرته على التبرع بسبب الظروف الحالية قال:  أنا فلوسى لموظفينى، مطالبا الدولة تفتح السوق، وترجع الشغل تماما، كل الشغل يرجع تانى، مش هنقدر نتحمل نقعد في البيوت".

وفي رده على سؤال في حالة إصابة البعض أو وفاتهم بسبب عودة العمل  : "  فيه ناس هيمرضوا وفيه ناس هيموتوا، لكن البلد هتعيش، أنور السادات لما راح دخل إسرائيل أو دخل سيناء، وهو داخل سيناء عارف إن هيموت عنده عساكر، لكن كان لازم يدخل سيناء، النهاردة أروح أقعد الناس في بيوتهم ونقفل البلد".

وعن عودة العمل بعد انتهاء الأسبوعين وإنهاء حظر التجوال، أوضح أنه يجب العودة  من بكره، ما نستناش أسبوعين، نستني أسبوعين ليه، الأسبوعين دول إحنا ألفناهم ليه، ما هو الأسبوعين دول لو بدأوا قبلهم كانوا خلصوا، ولو بدأوا بعدهم كانوا هيطولوا، أبدأ فوراً افتح الوظائف.

وتابع قائلا: أمنا مش بخاف من التصريحات .. والله أنا طول عمرى جرئ في كلامى، عمرى ما قلت كلام مش مقتنع بيه، وياما قلت كلام أكثر جرأة من كده.


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