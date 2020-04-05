» الصحة تخصص مستشفى الشيخ زايد كمقر لعزل وعلاج مصابي جامعة القاهرة

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أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت، أنه تم الاتفاق مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على تخصيص مستشفي الشيخ زايد بمنشأة ناصر والتابعة للوزارة كمستشفى لعزل وعلاج أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بجامعة القاهرة، حال إصابة أي منهم، لا قدر الله، بفيروس كورونا.

وأضاف في تصريحاته التي نشرتها "صدي البلد" أن لجنة الإدارة الطبية لمستشفى الشيخ زايد ستتم من خلال أطقم طبية تابعة لطب قصر العيني ومستشفيات جامعة القاهرة برئاسة الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية الطب وفقًا للمعايير المعمول بها بمستشفيات الجامعة ووزارة الصحة.

يذكر أن جامعة القاهرة شكلت لجنة فنية لمراجعة تطبيق البروتوكول الطبي المعمول به في مستشفيات جامعة القاهرة وقصر العيني التعليمي الجديد والمعهد القومي للأورام في مجالات مكافحة العدوي وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضي.


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