وفاة مهاجم منتخب مالى بمرض خطير

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توفى لاعب منتخب مالى ونادى دجوليبا المالي، اليوم الأحد عن عمر يناهز الـ 33 عامًا.

ونشر النادي بيانًا قام فيه بتعزية اللاعب، مؤكدًا خبر وفاته بسبب إصابته بمرض خطير على حد وصفهم دون الإعلان عن اسمه، وذلك بعد أيام قليلة من عودته لمالي.

وسبق لفونكيه سي اللعب لصفوف نادي عجمان الإماراتي، والذي قاده لتحقيق كأس اتصالات الإمارات موسم 2012-2013 على حساب نادي الجزيرة.

ولعب فونكيه سي أيضًا في دوريات السودان وإندونسيا وإيران، كما خاض 31 مباراة بقميص المنتخب المالي.


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