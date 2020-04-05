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عروض بالجملة لمهاجم الأهلى

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وليد أزارو
وليد أزارو
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غيابات بالجملة عن صفوف الأهلى أمام صن داونز

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الاهلى

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تلقى المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى المُعار لنادى الاتفاق السعودى، 3 عروض للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فى الوقت نفسه، تبحث لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، مصير المهاجم فى ظل اقتراب موعد نهاية إعارته

وظهر المهاجم المغربى بشكل جيد مع الاتفاق وإن كان تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله بسبب "فيروس كورونا" حال دون استمرار تألق أزارو فى الاتفاق.


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