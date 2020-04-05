كورونا يكشف عن المكان السري لهؤلاء الفنانين

05 أبريل 2020 - 12:23 م

بعد انتشار فيروس كورونا في جميع دول العالم، الأمر الذي جعل بعض الدول تفرض حظر التجول، لمواجهة الفيروس القاتل، كشف بعض الفنانين عن مواهب لم نكن نعرفها عنهم خاصة في المطبخ، حيث نشر عدد كبير من الفنانين فيديوهات لهم أثناء التحضير لوجبات، وشاركوا جمهورهم بفيديوهات لهم.



ونشر الفنان أحمد حلمي في البداية فيديو تحدث فيه عن مميزات البقاء في المنزل، وأنه أصبح يجيد تحضير الكيك ولف المحشي، في البداية البعض ظن أنه يمزح، ثم بعد ذلك نشر فيديو لطيف ظهر فيه يحضر "سد الحنك" وأوضح الوصفة وطريقة تحضيرها.



وظهرت كذلك الفنانة دينا وهي تستعين بالعجن حتى تمارس بعض الرياضية، لأنه يقوي عضلات الذراعين، وفي نفس الوقت تعد وجبات لذيذة لأسرتها.



أما روجينا فشاركت جمهورها بفيديو وهي تعد عصير كوكتيل من مجموعة فواكه، يرفع من مناعة الجسم، وهو ما نحتاجه للحفاظ على صحتنا ومواجهة فيروس كورونا.



بالإضافة إلى الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور التي تشارك الجمهور بفيديوهات لها خلال تحضيرها لبعض الوجبات، كذلك تعد بعض العصائر الطبيعية التي تزيد من مناعة الجسم، ظهر كذلك الفنان أحمد الفيشاوي وهي يقوم بتتبيل اللحم، قائلا: بحب أتبل اللحمة.



وعلى نفس الخطى سار الفنان أحمد حاتم وهو يقوم بعمل بعض الوجبات، قائلا: "بعمل أكلة تستاهل بوقك"



