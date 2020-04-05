» خطيبة "جونسون" الحامل تعاني من "كورونا"

05 أبريل 2020 - 12:43 م

أعلنت كاري سيموندز، خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنها تعاني من أعراض فيروس "كورونا" المستجد ما جعلها تمكث أسبوع في السرير خاصة أنها حامل.

ودونت كاري على صفحتها على "تويتر": "لقد قضيت أسبوعا في السرير مع الأعراض الرئيسية لفيروس"كورونا" ولست بحاجة للخضوع للاختبارات مضيفة أن الحمل مقلق بشكل واضح بالنسبة للنساء الحوامل ".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء قد أجرى اختبارات "كوفيد 19" الأسبوع الماضي والذي جاءت نتيجته إيجابية وأكدت إصابته بالفيروس مما استدعي أن يلزم الحجر المنزلي في منزل "كامبرويل".