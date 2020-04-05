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طلب إحاطة لمجلس الوزراء بخصوص "كورونا"

الحياة السياسية

النائب إبراهيم عبد العزيز حجازى
النائب إبراهيم عبد العزيز حجازى
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متابعات- علا خطاب

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كورونا

فيروس كورونا

تقدم النائب إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مطالبا بعقد مؤتمر صحفى يومى وليس بيانا صحفيا، بحيث يستمر عقد المؤتمر الصحفى اليومى حتى الانتهاء من القضاء على فيروس كورونا المستجد، على أن يعقد هذا المؤتمر برئاسته وبحضور كل المتخصصين فى أبعاد هذا الوباء من وزراء ومسئولين مهنيين وأكاديميين متخصصين فى علوم الحميات وأمراض المناعة والوقاية من الفيروسات، بحيث يسوده كامل الشفافية والحقائق.

واقترح حجازى فى بيان صحفى له أن يغطى هذا المؤتمر الصحفى إجمالى عدد الحالات الحالية، عدد الحالات الإيجابية، عدد حالات الوفاة، عدد الحالات الجديدة، توزيع إجمالى الحالات على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توزيع الحالات الجديدة على محافظات الجمهورية طبقا للمرحلة التى يمر بها الفيروس المتعارف عليها منذ ظهوره فى أى دولة حتى السيطرة عليه.

وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة: لابد أن يركز المؤتمر الصحفى على ما تقوم به الدولة من تجهيزات تتمثل فى بنية تحتية ومراكز مؤقتة تستخدم كمستشفيات فقط للمرضى الإيجابيين للفيروس وتوافر التحاليل وأجهزة التنفس الصناعى وأسرة تستوعب الأعداد المتوقعة لكل مرحلة وكمامات طبية والزى الطبى الواقى للقائمين على العناية الطبية بمرضى الفيروس ومراكز العزل الطبى حول الجمهورية للعائدين من الخارج حتى تنتهى فترة العزل الطبى التى أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية.

 

 


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