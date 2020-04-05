ريال ينطح ريال.. ورسالة من سلطنة عمان لقطر

05 أبريل 2020 - 01:25 م

تسبب إجلاء الطلاب العمانيين المبتعثين بأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية، ونقلهم إلى العاصمة مسقط بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد في أزمة بين سلطنة عمان وقطر.

وبدأ سوء التفاهم بعد تدوينة على تويتر من الجانب القطري تقول: "في ظل ازدياد عدد شركات الطيران التي أوقفت رحلاتها بسبب فرض قيود على دخول الدول، وإغلاق العديد من المطارات حول العالم، ستشكل رحلاتنا إلى مسقط طوق نجاة لكفة الطلبة العمانيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج".

وعقب انتشار التدوينة علق الطلاب العمانيون: "سافرنا بفلوسنا ريال ينطح ريال".

كما تدخل مركز التواصل الحكومي في عمان، حيث أصدر بيانا أكد فيه: "توضيح مهم بخصوص ما تناولته بعض وسائل الإعلام الإقليمية وبعض مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، حول الآلية التي تم اتباعها من قِبَل الجهات الرسمية لإعادة الطلبة العمانيين المبتعثين إلى الخارج، وكذلك المواطنون الموجودون في الخارج إلى أرض السلطنة؛ فقد قامت الحكومة بالتعاقد مع الخطوط الجوية القطرية التي تمتلك الترخيص اللازم للطيران من مطارات الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك نظرًا لكون الناقل الوطني للسلطنة لا يمتلك ذلك الترخيص الذي يتطلب إجراءات مطولة للحصول عليه".

وأضاف أنه تم التعاقد مع الخطوط الجوية القطرية على أساس تجاري وبمقابل مادي من أجل تسيير رحلات غير مجدولة مخصصة لنقل العمانيين إلى السلطنة بشكل مباشر وبما يضمن سرعة عودتهم ووصولهم بسلام إلى أرض الوطن، لاستكمال بقية الإجراءات الوقائية والطبية التي تضمن سلامتهم.

من جانبه بادر الجانب القطري بالرد من خلال بيان أوضح فيه:" نتقدم بجزيل الشكر للسلطات العمانية على اختيارها الخطوط الجوية القطرية للعودة بالطلاب العمانيين المبتعثين في أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية إلى سلطنة عمان، كما نود أن نعتذر عن سوء الفهم الذي حدث، حيث إن السلطات العمانية مشكورة اختارت الخطوط الجوية القطرية لتسيير رحلات خاصة غير مجدولة إلى الوجهات السالف ذكرها؛ للعودة بالطلاب العمانيين إلى بلادهم؛ وذلك بفضل امتلاكها للتراخيص اللازمة للطيران إلى هذه الوجهات في ظل تفشي فيروس كورونا".