مشاري راشد: لا يستحب الدعاء برفع كورونا عن الكفار

05 أبريل 2020 - 01:49 م

وجّه الكاتب السعودي عبد الرحمن الأهدل ردا موجعا للقاريء والمنشد الكويتي مشاري راشد.

وأضاف الأهدل على حسابه في تويتر : " هل نشر التعارف والمحبة والسلام بين كل البشر حرام ؟".

وكان الأهدل قد أعاد تدوينة سابقة لمشاري راشد والتي نقل فيها قولا للعالم السعودي الراحل ابن عثيمين قائلا : " قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح زاد المستقنع (4/58): أما إن نزلت بالكفار نازلة فذلك مما يشكر الله عليه، وليس مما يدعا برفعه".

وعلق أحد رواد تويتر قائلا : " تعلمت أن أحب للناس الخير وان اختلفوا معي، وقد قال الرسول : "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" ، وهذا الفهم يتوافق مع رواية الترمذي"أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً ". من لا يحب الخير "للناس" ليس مسلماً حقيقياً".

ليرد عليه الأهدل قائلا : " من لا يملك الإنسانية.. لا ينفعه دين".

يأتي هذا في ردود الفعل المتباينة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ضرب معظم بلدان العالم، وتسبب في وفاة وإصابات الآلاف.

يذكر أن مشاري راشد كان قد نشر مقطع فيديو على حسابه مؤخرا يدعو الله أن يرفع البلاء ويبلغنا رمضان قائلا : " اللهم أغثنا يا أنيس المحجورين".

وأضاف مشاري راشد في مقطع الفيديو الذي تم نشره : إلهنا أنت ملاذنا.. وأنتن ربنا لا إله إلا أنت".

وتابع : " يا حبيب التائبين ويا سرور العابدين.. ويا أنيس المحجورين ويا حرز اللاجئين ".







