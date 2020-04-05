» أزمة جديدة تضرب أندية الدوري الإنجليزي

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تواجه أندية الدوري الإنجليزي كارثة مالية، حال إلغاء الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكدت رابطة الدوري الدوري الإنجليزي، أن المسابقة لن تعود إلا حال تحسن الأوضاع الحالية في إنجلترا.

وباتت أندية الدوري الإنجليزي على أعتاب كارثة مالية كبرى، حيث ستضطر إلى دفع 762 مليون جنيه إسترليني لشبكات البت التلفزيوني، حال إلغاء المسابقة.

وأعلنت الرابطة تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزي لأجل غير مسمى، بسبب الفيروس.


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