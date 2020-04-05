  • الإثنين 06 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:16 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جونسون

نقل رئيس الوزراء البريطاني جونسون إلى المستشفى

كورونا

بشرى.. تراجع وفيات "كورونا" في إيطاليا لهذا الرقم

شيخ الازهر

إطلاق الصفحة الرسمية لشيخ الأزهر على «فيس بوك»

الديهي

"الديهي" يوجه رسالة شديدة اللهجة لرجال الأعمال

وزيرة الصحة هالة زايد

"الصحة":تسجيل 103 إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

دراسة: الغالبية العظمى من حالات كورونا لم تظهر أي أعراض

الحضري

عصام الحضري يعتذر لجماهير الزمالك

الأرصاد تحذر

بعد العواصف الترابية..الأرصاد تكشف طقس غد الاثنين

ارشيفية

انتعاش مبيعات «مخابئ يوم القيامة» للهرب من «جحيم كورونا»

جانب من الدفن

صور مُحزنة لدفن ضحايا كورونا في السعودية

الديهي: في عز الأزمات نحافظ على حقوق الإنسان

آخر الأخبار

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

مطالبات أممية للصين بالكشف عن مكان عالم أويغوري

#

السادات وخطاب والبدراوي يشاركون في وضع آلية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان

#

ماعت تطلق إستراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر

#

مراد وهبة: "الرئيس السيسي واجه الإخوان بهذا الأمر الهام"

حقوق الإنسان

أزمات

الرئيس

الديهى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث مواجهة كورونا وكيف يمكن أن يكون هناك تعاون بين الأصدقاء، إلى جانب الحوار حول العلاقات الثنائية بين البلدين وبعض الملفات الإقليمية ومكافحة الإرهاب.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن العلاقات القوية بين مصر ومعظم دول العالم باقية، ولم تحول مصر خلال أصعب أزمة لدولة مارقة عن حقوق الإنسان، ولا تخطيء مع صديق أو شقيق، وأسهم مصر السياسية ترتفع خلال الأزمات نتيجة تعاملها بنبل نادر مع الأشقاء والأصدقاء.

وتابع، أن مصر دولة لا تعرف الانتهازية السياسية، ولدينا رصيد سياسي ورأس مال سياسي هائل ومتراكم خلال السنوات الماضية أوصلنا لمرحلة ثقة نادرة في التعامل مع الدول الشقيقة والصديقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كبير الأطباء في اسكتلندا تعتذر على الهواء عن كسرها حظر كورونا
» القبض على شاب بسبب تصرف مقزز داخل سوبر ماركت
» مدبولى: نعمل على مواجهة تحديات كورونا اقتصاديا
» الديهي: في عز الأزمات نحافظ على حقوق الإنسان
» عصام الحضري يعتذر لجماهير الزمالك
» بعد حفلة جنسية.. غرامة ضخمة في انتظار نجم «مانشستر سيتي»
» القباج توجه فريق التدخل السريع بتقديم الدعم للطفلة ساجدة
» الإمارات تطلق مبادرة إنسانية للعمالة الوافدة
» أمريكي عضوًا في مجلس إدارة "أرامكو"
» وفاة الشاعر الكبير صلاح فايز بعد صراع مع المرض
» كورونا.. 115 وفاة جديدة فى هولندا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:17 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية