نشأت الديهي: شكرًا جيشنا العظيم على هذا العمل

05 أبريل 2020 - 08:21 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم بعض نماذج التجهيزات والمعدات المطورة من قبل القوات المسلحة في إطار دعمها للقطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن المؤسسة العسكرية لها التقدير والحب والاحترام، ولها دور فاعل وأساسي في مواجهة فيروس كورونا، من خلال ما تقوم به من إجراءات للتعقيم والتطهير، وإنتاج رصيد من المنتجات الكيماوية والطبية ومنتجات التطهير والتعقيم، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات، معقبًا: "المؤسسة العسكرية درع وسيف في كافة المجالات واللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمى".

وعرض صور للقوات المسلحة تقوم بتطهير ميدان رمسيس ومحطات القطارات، موجهًا الشكر لهم على الجهد المبذول للحد من انتشار فيروس كورونا، معقبًا: "شغالين وإحنا قاعدين في بيوتنا ولازم نقولهم شكرًا"، مشيدًا برقي رجال الشرطة في الشوارع في التعامل مع المواطنين وتطبيق إجراءات الدولة للحد من انتشار الفيروس، مؤكدًا أن الدولة المصرية بمؤسساتها أصبحت في مكان أخر فيما يتعلق بإدارة الأزمة.