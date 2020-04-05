"الديهي" يوجه رسالة شديدة اللهجة لرجال الأعمال

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رسالة

رجال الأعمال

كورونا

نشات الديهى

وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة شديدة اللهجة لرجال الأعمال في مصر، بعد تصريحات البعض التي وصفها بـ"غير الموفقة" تجاه دورهم في أزمة كورونا وتبرعهم.

وقال "الديهي"، :إننا إما أننا لا نملك رجال أعمال في مصر، أو إننا لدينا رجال أعمال لا يجيدون فن التواصل مع الناس.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن خطاب رجال الأعمال في مصر فيما يتعلق بأزمة كورونا غير موفق، وكان يفترض أن يكون لهم صوت وطني منضبط يعكس طموح الشعب المصري فيهم، ولا يصح الحديث الفئوي بين رجال الأعمال وباقي أفراد الشعب المصري.

وتابع، أنه لا يستهدف من حديثه سوى الصالح العام، معربًا عن أمله أن يقوم رجال الأعمال والقطاع الخاص بدور يجعله يُشيد به ويوجه الشكر لهم عليه، مشددًا على ضرورة أن يقوم رجال الأعمال بدورهم، فهناك رأسمالية وطنية غابة في مصر، وكنا نتمنى أن يقفوا خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية دون شروط أو سفسطة أو تنظير.

وأردف مخاطبًا رجال الأعمال، أنتم لا تديرون الدولة، ولن تتحكموا في اقتصاد مصر أو تسيطروا على اتخاذ القرار في مصر، ولن يسيطر رأس المال على الحكم كما حدث في نهاية حكم "مبارك"، والزواج الاسطوري المحرم بين الثورة والسلطة لن يعوج، مؤكدًا أن الدولة تقوم بعمل بنية أساسية وتشريعية وتدريب وتعليم وصحة لتوفير جو ملائم لأعمالكم، والرئيس السيسي، دعا القطاع الخاص في أكثر من مرة للمساهمة في المشروعات القومية، ولن تقصر الدولة في يد العون لرجال الأعمال، مشددًا على أن الدولة وحدها هي المسئول عن اتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس.

ولفت إلى أن هناك تصريحات مزعجة وغير موفقة وغير مريحة أو مسئولة لبعض رجال الأعمال المصريين، من بينهم تصريح لرجل الأعمال حسين صبور، قال خلاله "رجَّعوا الناس للشغل فورًا لما شوية يموتوا أحسن ما البلد تفلس"، وتصريح أخر للمهندس حسين غبور، قال خلاله: " ابقى انا محتاج فلوس وحد يقولى تعالى اتبرع.. طبعا اسف مش هينفع"، وتصريح ثالث لـ على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، قال خلاله: " العامل يجب أن يتنازل عن جزء من راتبه حتى لا تفلس الشركات"، مناشدًا رجال الأعمال بألا يكون تفكيرهم الخلاق ليس على حساب المواطنين.


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