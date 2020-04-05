"الديهي" يناشد لاعبى الكرة بالتبرع للقطاع الصحى

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحكومة البريطانية تطالب بتحويل نصف مرتبات لاعبي كرة القدم إلى القطاع الصحي.
وناشد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، الأندية الرياضية ولاعبي كرة القدم في مصر بأن يقتدوا بهم ويصدروا قرار مماثل، ويقوموا بالتبرع بجزء من رواتبهم للقطاع الصحي، مشددًا على أننا في أزمة  عالمية جائحة، ومن يفعل خير لن يضيع.
وطالب "الديهي"، الإعلاميين ومالكي الفضائيات بالتبرع بجزء من رواتبهم، معقبًا: "تنازل عن جزء من حياتك العادية من أجل أن نعيش"، موضحًا بأن الملياردير الأمريكي الشهير بيل جيتس أعلن التبرع بمبلغ 100 مليون دولار لمكافحة وباء فيروس كورونا؛ ليتم استخدام هذه الأموال في تعزيز جهود الكشف والعزل والعلاج، وتطوير اللقاحات. 

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