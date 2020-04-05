إطلاق الصفحة الرسمية لشيخ الأزهر على «فيس بوك»

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أعلن المركز الإعلامي للأزهر، اليوم، تدشين صفحة رسمية باسم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأوضح أن إطلاق تلك الصفحة الرسمية، يأتي في إطار حرص فضيلة الإمام الأكبر على التواصل مع كافة فئات المجتمع، وكذلك رصد وملاحظة انتشار العديد من الصفحات المزيفة التي تحمل اسم شيخ الأزهر، التي استغلها البعض في نشر رسائل ومعلومات وأخبار مغلوطة منسوبة له.

واستهلت الصفحة الرسمية لشيخ الأزهر عملها بنشر رسالة له موجهة للشعب المصري من منزله بالأقصر، يؤكد خلالها أن الالتزام بالتعاليم والإرشادات الطبية وكل ما تقره الدولة من إجراءات احترازية، وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي، يعد فرضًا واجبًا، وعلينا جميعًا أن نلتزم به التزامًا صارمًا؛ حرصًا على حياتنا ومجتمعاتنا، داعيا المولى عز وجل أن يكشف عنا هذا الوباء، وأن يكتب لنا النجاة جميعا.

رابط الصفحة الرسمية لشيخ الأزهر على فيس بوك:
https://facebook.com/GrandImam

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