إطلاق الصفحة الرسمية لشيخ الأزهر على «فيس بوك»

وأوضح أن إطلاق تلك الصفحة الرسمية، يأتي في إطار حرص فضيلة الإمام الأكبر على التواصل مع كافة فئات المجتمع، وكذلك رصد وملاحظة انتشار العديد من الصفحات المزيفة التي تحمل اسم شيخ الأزهر، التي استغلها البعض في نشر رسائل ومعلومات وأخبار مغلوطة منسوبة له.

وأوضح أن إطلاق تلك الصفحة الرسمية، يأتي في إطار حرص فضيلة الإمام الأكبر على التواصل مع كافة فئات المجتمع، وكذلك رصد وملاحظة انتشار العديد من الصفحات المزيفة التي تحمل اسم شيخ الأزهر، التي استغلها البعض في نشر رسائل ومعلومات وأخبار مغلوطة منسوبة له.