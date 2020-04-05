"الديهي" يهاجم حمدين صباحى

05 أبريل 2020 - 09:31 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حمدين صباحي ظهر من جديد بعد طوال غياب برسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في نداء من القلب والعقل من مواطن مصري إلى رئيس الجمهورية على حد قوله، وطالب خلالها بتشكيل لجنة خبراء لاتخاذ حزمة إجراءات لحماية البشر والاقتصاد، والإفراج عن سجناء الرأي في مصر.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، لـ حمدين صباحي،: "أين حمرة الخجل، عليك أولًا أن تشكر الدولة المصرية وما قامت به من تفعيل حقيقي للعدالة الاجتماعية التي طالما تحدثت عنها ولم تفعل لها شيء، أطلع قول كلمة حق تقعدلك يوم الدين، كنا منصفًا".

وناشد "صباحي"، بتقديم قائمة بأسماء سجناء الرأي من وجهة نظره، معتبرًا أن حديث حمدين صباحي تدخل في شئون القضاء المصري.

