» القبض على شاب بسبب تصرف مقزز داخل سوبر ماركت

05 أبريل 2020 - 10:05 م

أوقف شاب بريطاني يبلغ من العمر 20 عامًا، بسبب تصرف مخالف للقواعد الصحية المعمول لمنع تفشي فيروس كورونا أثناء تسوقه داخل سوبر ماركت.

وضبط الشاب وهو يقوم بلعق أصبعه ومسحه على المنتجات المعروضة داخل سوبر ماركت في "دورست" جنوب غربي إنجلترا.









وقالت الشرطة إن الشاب دخل متجر "ليدل" في "بريدبورت"، مرتديًا قناع وجه وقفازات في حوالي الساعة 2 مساء الجمعة، وشوهد وهو يخفض القناع، ويلعق أصابعه قبل فركه "عن قصد" على أحد المنتجات في المتجر.









وتم اعتقاله، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في "ويماوث" يوم الاثنين. وقالت شرطة دورست إن المشتبه به ليس لديه مصابًا بفيروس كورونا، ولم تظهر عليه أي أعراض.









يأتي ذلك بعد أسبوع من اعتقال رجل بتهمة السعال عمداً في مواجهة المسعف، في حين سجن رجل آخر بسبب البصق في وجه شرطي.









وتم القبض على الأول بعد استدعاء خدمة الإسعاف في حدود الساعة 11 مساءً السبت الماضي لرجل في "سترود" بـ "جلوسيسترشاير"، جنوب غربي إنجلترا، بعد شعوره بالتوعك.









وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه أثناء وجوده هناك، تعمد شخص آخر كان يعزل نفسه السعاا في وجه أحد المسعفين.









وأضافت أن "الرجل البالغ من العمر 43 عامًا، تم اعتقاله بتهمة الاعتداء على عاملة طوارئ عن طريق السعال".









وفي اليوم السابق، تم القبض على "بول ليفيرز" (48 عامًا)، بسبب البصق على ضباط زاعمًا ??أنه مصاب بفيروس كورونا. واعترف بتهمة الاعتداء على عامل الطوارئ بعد إلقاء القبض عليه في "مانسفيلد".







