  • الإثنين 06 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:17 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جونسون

نقل رئيس الوزراء البريطاني جونسون إلى المستشفى

كورونا

بشرى.. تراجع وفيات "كورونا" في إيطاليا لهذا الرقم

شيخ الازهر

إطلاق الصفحة الرسمية لشيخ الأزهر على «فيس بوك»

الديهي

"الديهي" يوجه رسالة شديدة اللهجة لرجال الأعمال

وزيرة الصحة هالة زايد

"الصحة":تسجيل 103 إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

دراسة: الغالبية العظمى من حالات كورونا لم تظهر أي أعراض

الحضري

عصام الحضري يعتذر لجماهير الزمالك

الأرصاد تحذر

بعد العواصف الترابية..الأرصاد تكشف طقس غد الاثنين

ارشيفية

انتعاش مبيعات «مخابئ يوم القيامة» للهرب من «جحيم كورونا»

جانب من الدفن

صور مُحزنة لدفن ضحايا كورونا في السعودية

القبض على شاب بسبب تصرف مقزز داخل سوبر ماركت

آخر الأخبار

القبض على شاب بسبب تصرف مقزز داخل سوبر ماركت
القبض على شاب بسبب تصرف مقزز داخل سوبر ماركت
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

فيديو... قط ذكي يقود فتاة إلى «سوبر ماركت» لشراء طعامه المفضل

#

صورة.. حبس شاب بسبب «سلوكه المقزز» داخل المصعد

#

تفاصيل القبض على ممثلة إباحية داخل فندق بالدقي

#

فيديو صادم.. طعن امرأة بحقنة «سائل مني» داخل سوبر ماركت

أوقف شاب بريطاني يبلغ من العمر 20 عامًا، بسبب تصرف مخالف للقواعد الصحية المعمول لمنع تفشي فيروس كورونا أثناء تسوقه داخل سوبر ماركت.
 
وضبط الشاب وهو يقوم بلعق أصبعه ومسحه على المنتجات المعروضة داخل سوبر ماركت في "دورست" جنوب غربي إنجلترا.


وقالت الشرطة إن الشاب دخل متجر "ليدل" في "بريدبورت"، مرتديًا قناع وجه وقفازات في حوالي الساعة 2 مساء الجمعة، وشوهد وهو يخفض القناع، ويلعق أصابعه قبل فركه "عن قصد" على أحد المنتجات في المتجر.


وتم اعتقاله، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في "ويماوث" يوم الاثنين. وقالت شرطة دورست إن المشتبه به ليس لديه مصابًا بفيروس كورونا، ولم تظهر عليه أي أعراض.


يأتي ذلك بعد أسبوع من اعتقال رجل بتهمة السعال عمداً في مواجهة المسعف، في حين سجن رجل آخر بسبب البصق في وجه شرطي. 


وتم القبض على الأول بعد استدعاء خدمة الإسعاف في حدود الساعة 11 مساءً السبت الماضي لرجل في "سترود" بـ "جلوسيسترشاير"، جنوب غربي إنجلترا، بعد شعوره بالتوعك.


وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه أثناء وجوده هناك، تعمد شخص آخر كان يعزل نفسه السعاا في وجه أحد المسعفين.


وأضافت أن "الرجل البالغ من العمر 43 عامًا، تم اعتقاله بتهمة الاعتداء على عاملة طوارئ عن طريق السعال".


وفي اليوم السابق، تم القبض على "بول ليفيرز" (48 عامًا)، بسبب البصق على ضباط زاعمًا ??أنه مصاب بفيروس كورونا.  واعترف بتهمة الاعتداء على عامل الطوارئ بعد إلقاء القبض عليه في "مانسفيلد".


ومثل أمام محكمة في نوتنجهام يوم السبت الماضي. وأبلغت المحكمة بأن "ليفرز" لم يكن مصابًا بالفيروس ولم تظهر عليه أي أعراض للمرض.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كبير الأطباء في اسكتلندا تعتذر على الهواء عن كسرها حظر كورونا
» القبض على شاب بسبب تصرف مقزز داخل سوبر ماركت
» مدبولى: نعمل على مواجهة تحديات كورونا اقتصاديا
» الديهي: في عز الأزمات نحافظ على حقوق الإنسان
» عصام الحضري يعتذر لجماهير الزمالك
» بعد حفلة جنسية.. غرامة ضخمة في انتظار نجم «مانشستر سيتي»
» القباج توجه فريق التدخل السريع بتقديم الدعم للطفلة ساجدة
» الإمارات تطلق مبادرة إنسانية للعمالة الوافدة
» أمريكي عضوًا في مجلس إدارة "أرامكو"
» وفاة الشاعر الكبير صلاح فايز بعد صراع مع المرض
» كورونا.. 115 وفاة جديدة فى هولندا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:17 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية