  • الإثنين 06 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:16 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جونسون

نقل رئيس الوزراء البريطاني جونسون إلى المستشفى

كورونا

بشرى.. تراجع وفيات "كورونا" في إيطاليا لهذا الرقم

شيخ الازهر

إطلاق الصفحة الرسمية لشيخ الأزهر على «فيس بوك»

الديهي

"الديهي" يوجه رسالة شديدة اللهجة لرجال الأعمال

وزيرة الصحة هالة زايد

"الصحة":تسجيل 103 إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

دراسة: الغالبية العظمى من حالات كورونا لم تظهر أي أعراض

الحضري

عصام الحضري يعتذر لجماهير الزمالك

الأرصاد تحذر

بعد العواصف الترابية..الأرصاد تكشف طقس غد الاثنين

ارشيفية

انتعاش مبيعات «مخابئ يوم القيامة» للهرب من «جحيم كورونا»

جانب من الدفن

صور مُحزنة لدفن ضحايا كورونا في السعودية

بعد 10 أيام من إصابته بكورونا..

نقل رئيس الوزراء البريطاني جونسون إلى المستشفى

عرب وعالم

جونسون
جونسون
Advertisements

أخبار متعلقة
#

عاجل.. إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بكورونا

#

سر مكالمة «السيسي» مع رئيس وزراء بريطانيا

#

البرلمان البريطاني يرفض دعوة رئيس الوزراء لهذا الأمر

#

جونسون يقترح على البرلمان إجراء انتخابات عامة

نقل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، مساء الأحد، إلى المستشفى بعد 10 أيام من إعلان إصابته بفيروس كورونا.
وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء: إن "جونسون نقل إلى المستشفى بناء على توصية من طبيبه".
وأشار البيان إلى استمرار أعراض الفيروس على جونسون (55 عاما)، وأن نقله للمستشفى "إجراء احترازي".
وفي 27 آذار/مارس الماضي، أعلن جونسون، أنه أصيب بكورونا ويعاني من أعراض خفيفة.
وفي سابق الأحد، أعلنت الصحة البريطانية ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 4 آلاف و934، والإصابات 47 ألفا و806.
وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و261 ألفا، توفي منهم أكثر من 68 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 260 ألفا، بحسب موقع "Worldometer". -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كبير الأطباء في اسكتلندا تعتذر على الهواء عن كسرها حظر كورونا
» القبض على شاب بسبب تصرف مقزز داخل سوبر ماركت
» مدبولى: نعمل على مواجهة تحديات كورونا اقتصاديا
» الديهي: في عز الأزمات نحافظ على حقوق الإنسان
» عصام الحضري يعتذر لجماهير الزمالك
» بعد حفلة جنسية.. غرامة ضخمة في انتظار نجم «مانشستر سيتي»
» القباج توجه فريق التدخل السريع بتقديم الدعم للطفلة ساجدة
» الإمارات تطلق مبادرة إنسانية للعمالة الوافدة
» أمريكي عضوًا في مجلس إدارة "أرامكو"
» وفاة الشاعر الكبير صلاح فايز بعد صراع مع المرض
» كورونا.. 115 وفاة جديدة فى هولندا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:17 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية