وزير النقل يفجر مفاجأة مدوية عن ركاب مترو الأنفاق

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المصريون ـ متابعات

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كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن أنه تلقي تقارير حول زيادة أعداد الركاب في المترو ووجه بزيادة أعداد القطارات وتقليل زمن التقاطر.
وأوضح " الوزير  " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تفقدت محطات المترو ووجدت اختلاف عدد الركاب حيث بلغ يوم الجمعة قبل الماضية 211 ألف راكب ، و 296 ألف الجمعة الماضية والسبت قبل الماضي 382 ألف وأمس السبت 458 ألف، بينما وصل عدد الركاب إلى 900 ألف حتى الساعة السادسة مساء اليوم »، مردفا «أعداد الركاب في تزايد، المواطنون التزموا بالتعليمات في البداية، مش فاهم هل مش خايفيين دولقتي».
وناشد الوزير، مواطني المحافظات بعدم زيارة القاهرة إلا للضرورة.
وأضاف الوزير «عدد ركاب السكك الحديدية الجمعة 3 أبريل بلغ 250 ألف ضعف الجمعة قبل الماضية»، مشيرا إلى أن السيدات ملتزمات في المترو إلى حد كبير بارتداء الكمامات بعكس الرجال.
وحول تأجيل فعاليات الاحتفال بافتتاح المشروعات القومية الكبرى قال وزير النقل «تفقدت مشروع القطار الكهربائي الذي يبدأ من منطقة السلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة، وقرار الرئيس اختص بالتحديد المتحف الكبير والعاصمة الإدارية كونها ستفتتح عبر احتفالات كبرى يشهدها قادة العالم»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد في الوقت ذاته على أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات. 
وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير والحي الحكومي والمنطقة السكنية الثانية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومعظم منطقة البنوك والجامعات في العاصمة الإدارية والمدينة الرياضية ومحطات القطار الكهربائي ستكون جاهزة  للافتتاح في 10 أكتوبر المقبل، معلقا «سيتم تأجيل الافتتاح حتى 2021 كما أعلن الرئيس، مينفعش مشروع بالحجم ده يفتتح في هدوء». 
وأوضح أن المشروعات التي تنفذها شركات مصرية مستمرة الآن بنسبة إشغال تصل تتراوح من 70% إلى 90%.
وأجاب وزير النقل على سؤال الإعلامي أحمد موسى بتنام إمتى قائلا: « بنام من 12 بليل لـ 5 الصبح واصلي الفجر واطلع على الشغل بتاعي».

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