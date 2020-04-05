جامعة القاهرة تكشف نتائج تحليل مرضى معهد الأورام

05 أبريل 2020 - 10:50 م

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوقيع الكشف على كافة العاملين بمعهد الأورام، هو تأكيد على الرعاية والاهتمام التي توليها الدولة للقطاع الطبي، موضحا أنه تم توقيع الكشف على 800 شخص من العاملين بالمعهد.



وكشف «علم الدين»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أنه تم إجراء التحليل لنحو 60 مريض من مرضى المعهد القومي للأورام، وجاءت نتائج كافة المرضى سلبية.

