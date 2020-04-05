» أحمد موسى يحذر من هذا الأمر الخطير أمام البنوك

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أكد الإعلامي أحمد موسى، أن بعض الأماكن شهدت يوم الأحد حالة من التكدس والزحام خاصة أمام البنوك رغم التحذير من التجمعات والحديث عن خطورتها.
وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الموجودين في الزحام لا يأخذون احتياطاتهم ولا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية.


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