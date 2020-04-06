إحصاءات الصين حول "كورونا" كانت "مزحة مؤلمة" للعالم

06 أبريل 2020 - 12:10 ص

وصف المتحدث باسم الصحة الإيرانية كيانوش جيهانبور، الأرقام والإحصاءات الصادرة عن الحكومة الصينية بشأن ضحايا فيروس كورونا، بأنها كانت "مزحة مؤلمة" للعالم.



وفي ردّه على سؤال خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، قال جيهانبور إن "الصين قامت بمزحة مؤلمة للعالم من خلال الأرقام والإحصاءات التي أعلنتها بشأن وفيات ومصابي كورونا".

وأشار إلى أن "البلدان التي تفشى فيها هذا المرض، ظنت بأنه أخف من الإنفلونزا بالنظر إلى تصريحات الصين، لكن الأمر ليس كذلك".

وتابع جيهانبور: "لا يمكن القول إن فترة هذا المرض هي شهرين".

وأفاد المسؤول الإيراني بأن عدد الوفيات والإصابات في طهران قد بدأ بالتراجع، لكن يجب توقع ارتفاع العدد بسبب عودة السكان وفتح المحلات مع انتهاء عطلة عيد النوروز.

وأكد جيهانبور أنه "في حال عدم الالتزام بالتدابير المتخذة، والاستخفاف بالموضوع، فإن الوباء يمكن أن يبدأ مرة أخرى في العاصمة".

وحتى مساء الأحد، بلغت وفيات كورونا في إيران 3 آلاف و603، فيما الإصابات 58 ألفا و226.