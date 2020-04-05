إسرائيل.. 5 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 49

05 أبريل 2020 - 11:50 م

أعلنت الصحة الإسرائيلية، الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 49، إثر تسجيل 5 حالات جديدة.



وقالت الوزارة في بيان إن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 8430، إثر تسجيل 580 حالة جديدة منذ فجر الأحد.



وأشارت أن "من بين المصابين 245 في حالة خطيرة، 106 منهم يخضعون لجهاز تنفسي".

ولفتت الوزارة إلى أن 546 مصابًا تماثلوا للشفاء، وخرجوا من المستشفيات.



وشكك أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، في إحصائيات الحكومة الإسرائيلية حول عدد المصابين بكورونا، لا سيما في الأحياء التي يقطنها المتدينون اليهود (الحريديم) مطالبا بنشر الأرقام الحقيقية.

والجمعة، أعلنت السلطات الإسرائيلية، "بني براك" مدينة "محظورة"، ومنعت الدخول والخروج منها، إلا لحالات الطوارئ بسبب تفشي الوباء.

وقدّر "ران سعار" مدير عام صندوق المرضى "مكابي" (بمثابة تأمين صحي)، الخميس، أن 38 بالمائة من سكان "بني براك" مصابون بكورونا.

