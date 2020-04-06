» السعودية.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 2402

أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء الأحد، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 2402 بعد تسجيل 17 حالة جديدة.



وأضافت: "إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 2402 إصابة، بينها 34 وفاة، فيما تعافت منها 488 حالة".

وأضافت: "إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 2402 إصابة، بينها 34 وفاة، فيما تعافت منها 488 حالة".