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السعودية.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 2402

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السعودية تعلن ارتفاع إصابات "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء الأحد، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 2402 بعد تسجيل 17 حالة جديدة.
وأوضحت الصحة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، إنها "سجلت 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا".
وأضافت: "إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 2402 إصابة، بينها 34 وفاة، فيما تعافت منها 488 حالة".
وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و259 ألفا، توفي منهم أكثر من 68 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 259 ألفا، بحسب موقع "Worldometer". -

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